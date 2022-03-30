إلقاء القبض في ولاية أريانة على 3 عناصر تكفيرية مفتش عنها وصادرة في شأنها أحكام بالسجن


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 15:45قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكنت فرقتا الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة وأريانة ومركز الحرس الوطني بحي النصر، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 مارس 2022، من إلقاء القبض على 3 عناصر تكفيرية مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليها بالسجن لمدة سنتين.

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وقد أذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، بالإحتفاظ بهؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، حسب ما أعلنه اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك).


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