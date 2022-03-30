كثير بوعلاق: تأخير النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى 17 جوان 2022

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قررت الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، "تأخير النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى يوم 17 جوان القادم لانتظار الملف المفكك ومواصلة تنفيذ الاحكام التحضيرية، مع رفض جميع مطالب الافراج عن الموقوفين"، وفق ما صرح به اليوم الاربعاء عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق لوكالة تونس افريقيا للانباء .واوضح بوعلاق عدم حضور هيئة الدفاع جلسة امس الثلاثاء، ولأول مرة منذ انطلاق قضية الشهيد بلعيد، بتسجيل موقف من عدم تنفيذ أحكام تحضيرية صادرة عن المحكمة منذ 2019، دون مبرر، مشيرا إلى أنه لم يسبق لهيئة الدفاع طيلة نشر ملف القضية، ان مرت جلسة دون تقديم مؤيدات أو القيام بمرافعات.وكانت الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قررت في جلستها بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد الى يوم 29 مارس 2022 ، لإتمام بعض الأبحاث وتنفيذ الاحكام التحضيرية.يذكر انه تم اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس الجبهة الشعبية شكري بلعيد أمام منزله يوم 6 فيفري سنة 2013