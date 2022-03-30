الطبوبي: لا يمكن الحديث عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية دون فتح الملف السياسي التونسي

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاربعاء أنه لا يمكن الحديث عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية دون فتح الملف السياسي التونسي
وأضاف نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي عقب اشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الانتخابي العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت اليوم أن الاتحاد كان قد أكد في بيانه بتاريخ 26 جويلية الماضي أنه مع مسار 25 جويلية ولكن وفق رؤيا واضحة ومبادئ ثابتة وهي عدم العودة للوراء وما قبل ذلك التاريخ ولا للإنفراد بالرأي والقرار الفردي
وبين الأمين العام للاتحاد أن المنظمة الشغيلة لا تبحث مثلما ادعاه بعضهم عن لجنة ما بقدر ما هي مع تشريك القوى المجتمعية والسياسية المؤطرة والمهيكلة ضمن مؤسسات من أجل بناء تونس التي يريدها الجميع مشددا على أن كل من اتخذ قرارات فردية فعليه تحمل مسؤولية قراراته حسب تقديره
وأشار في ذات السياق بأن الاتحاد لم يشارك في الاستشارة الالكترونية لكنه لم يكن ضد اعتماد التطور التكنولوجي والإنصات للشعب و اعتبر أن الاستشارة لن تكون المحددة للخيارات المستقبلية بل أن النقاش يجب أن يكون داخل المؤسسات وفي المضامين والخيارات وان النظر في النظام السياسي والقانون الانتخابي والمنظومة السياسية ككل يمكن إصلاحها ولكن بهدوء وبعيدا عن كل أشكال الغوغائية وغيرها
وحول وصف البعض خطاب الاتحاد بالمتشنج في علاقة مع البنك الدولي قال الأمين العام للاتحاد ان بإمكان هؤلاء وصف ما يريدون وان الاتحاد يرفض التسويق للجهات المانحة وان المشروع المقدم لهم تم بالشراكة مع الاتحاد وموافقته في حين أن الاتحاد لم يدخل بعد في مرحلة المفاوضات واقتصر على جلسة سماع أولى وثانية على حد قوله
يذكر أن المؤتمر الانتخابي العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ينتضم اليوم بمشاركة 143 ناخب من بينهم 100 نائب ناخب عن النقابات الأساسية و43 ناخب من أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية وكتاب عامي الاتحادات المحلية والفروع الجامعية وأعضاء المكتب المتخلي
وأضاف نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي عقب اشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الانتخابي العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت اليوم أن الاتحاد كان قد أكد في بيانه بتاريخ 26 جويلية الماضي أنه مع مسار 25 جويلية ولكن وفق رؤيا واضحة ومبادئ ثابتة وهي عدم العودة للوراء وما قبل ذلك التاريخ ولا للإنفراد بالرأي والقرار الفردي
وبين الأمين العام للاتحاد أن المنظمة الشغيلة لا تبحث مثلما ادعاه بعضهم عن لجنة ما بقدر ما هي مع تشريك القوى المجتمعية والسياسية المؤطرة والمهيكلة ضمن مؤسسات من أجل بناء تونس التي يريدها الجميع مشددا على أن كل من اتخذ قرارات فردية فعليه تحمل مسؤولية قراراته حسب تقديره
وأشار في ذات السياق بأن الاتحاد لم يشارك في الاستشارة الالكترونية لكنه لم يكن ضد اعتماد التطور التكنولوجي والإنصات للشعب و اعتبر أن الاستشارة لن تكون المحددة للخيارات المستقبلية بل أن النقاش يجب أن يكون داخل المؤسسات وفي المضامين والخيارات وان النظر في النظام السياسي والقانون الانتخابي والمنظومة السياسية ككل يمكن إصلاحها ولكن بهدوء وبعيدا عن كل أشكال الغوغائية وغيرها
وحول وصف البعض خطاب الاتحاد بالمتشنج في علاقة مع البنك الدولي قال الأمين العام للاتحاد ان بإمكان هؤلاء وصف ما يريدون وان الاتحاد يرفض التسويق للجهات المانحة وان المشروع المقدم لهم تم بالشراكة مع الاتحاد وموافقته في حين أن الاتحاد لم يدخل بعد في مرحلة المفاوضات واقتصر على جلسة سماع أولى وثانية على حد قوله
يذكر أن المؤتمر الانتخابي العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ينتضم اليوم بمشاركة 143 ناخب من بينهم 100 نائب ناخب عن النقابات الأساسية و43 ناخب من أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية وكتاب عامي الاتحادات المحلية والفروع الجامعية وأعضاء المكتب المتخلي
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 243712