الشركة الوطنية للنقل بين المدن  تتسلم 5 حافلات جديدة  ذات جودة عالية

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تسلمت الشركة الوطنية للنقل بين المدن 5 حافلات جديدة ذات جودة عالية، تمثل قسطا أولا من جملة 32 حافلة ستقتنيها الشركة عبر مراحل لدعم أسطولها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحريف، هذا ما أكده اليوم الاربعاء ، رئيس مدير عام الشركة هشام العساس ، في تصريح لــ(وات)ولفت إلى أن هذه الحافلات تندرج في إطار صفقة تمت برمجتها منذ مدة إيمانا من الشركة بضرورة تجديد أسطولها الذي أصبح يشكو نقصا بسبب تقادم الحافلات وتماشيا مع برنامج وزارة النقل الخاص بإعادة هيكلة قطاع النقل العمومي .وأوضح المسؤول ، أن هذه الحافلات الجديدة مجهزة بمولدات شحن للهواتف الجوالة وتلفزتين في كل حافة واحدة للواجهة الأمامية والثانية في وسط الحافلة كما تحتوي على ثلاجة يمكن للحريف استعمالها ، فضلا عن رفاهة المقاعد التي تضمن راحة المسافروأشار إلى أن هذه الدفعة الأولى من الحافلات ستخصص للخطوط الجنوبية الطويلة في انتظار تزويد كامل مدن الجمهورية بالحافلات المتبقية على مراحل لتوفير الراحة للمواطن عند سفره بين المدن وخاصة منها البعيدة.وأفاد أن التكلفة الجملية للحافلات(32 حافلة) تناهز 12 مليارا وستتسلم الشركة خلال أشهر أفريل وماي وجوان 15 حافلة بمعدل 5 حافلات لكل شهر، ليسجل شهر جويلية وصول 12 حافلة كدفعة أخيرةودعا هشام العساس، كافة الموا طنين إلى ضرورة الحفاظ على هذا المكسب الوطني الجديد قائلا" نحن حريصون على توفير الراحة والسلامة للمسافر ولا ندخر أي جهد لتحسين خدمات الشركة كما أننا نعول على وعي المواطن في المساهمة في المحافظة على نظافة الحافلة وسلامة تجهيزاتها علما وأن الحافلات هي بالأساس ملك للمواطن وهو أيضا مسؤول على الحفاظ عليها وضمان ديمومتها "