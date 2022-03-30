الصحف التونسية تشيد بتأهل المنتخب الوطني الى مونديال قطر 2022

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أشادت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتأهل نسور قرطاج الى نهائيات كأس العالم قطر 2022، مشيرة الى أنّ المنتخب الوطني سجل حضوره بقوة في المونديال للمرة السادسة في تاريخه.وأبرزت صحيفة" الصباح "في عددها الصادر اليوم الأربعاء، في مقال تحت عنوان "تونس في المونديال" أنّ الدقائق الأخيرة في لقاء مالي كانت صعبة جدا على عناصر المنتخب الوطني التي لعبت بأقل ضغط من المنافس و نجحت في انهاء المباراة بالتعادل السلبي الذي أهل المنتخب الوطني الى مونديال قطر للمرة السادسة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.و بينت أنّ التأهل لنهائيات كأس العالم، كانجاز تاريخي، احتفت به الجماهير الحاضرة بأعداد غفيرة في بملعب رادس كما أدخل الفرحة الى كل البيوت التونسية.وبدوها أوردت جريدة "الصحافة " في مقال حمل عنوان "بعزيمة الأحرار تونس في المونديال" أنّ المنتخب الوطني التونسي صنع الفرحة البارحة بعبوره الى مونديال قطر للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه في مجموع المبارتين على نظيره المالي بنتيجة 1 - 0 ، وذلك في أعقاب مواجهة صعبة بحكم أنّ المنافس لعب جميع أوراقه، لكن عزيمة "نسور قرطاج" رجحت الكفة في النهاية.وأكدت أنّ عيسى العيدوني كان نقطة الضوء في صفوف المنتخب الوطني بقطعه الخطر في عديد المناسبات وحرمانه المنتخب المالي من الوصول الى مرمى الحارس بن سعيد، خصوصا في الشوط الأول الذي كان دون المأمول من الناحية الهجومية للمنتخب الوطني الذي سعى الى تأمين المنطقة الخلفية في المقام الأول.وتحت عنوان " موعدنا في الدوحة " كتبت جريدة "لابراس" ان منتخب نسور قرطاج طار الى مونديال الدوحة بعد ان صمد امام منتخب نسور مالي وحلق اعلى منه .وافادت ان هناك بعض المقابلات في كرة القدم لا تحتمل التفريط فيها باعتبارها مقابلات حاسمة كما كان الشان بالنسبة لمباراة امس امام منتخب مالي .واشارت الصحيفة الى ان لاعبي المنتخب التونسي توفقوا في الحفاظ على اسبقية الهدف الذي احرزوه في مباراة الذهاب بفضل عزيمتهم واصرارهم على الكسب."ومن جانبها، أشارت صحيفة "المغرب" الى أنّ مباراة الأمس كانت صعبة ومعقدة تكتيكيا بامتياز حيث أظهرت العناصر الوطنية مردودا دفاعيا رهيبا شل كل الهجمات المالية خاصة ثنائي وسط الميدان "الشعلالي والعيدوني" في لقاء لا يتطلب الفرجة والأداء والمتعة بل يتطلب النتيجة وحسم التأهل.وأردفت في مقال حمل عنوان "نسور قرطاج يحلقون نحو المونديال" أن الهجوم غاب على لعب المنتخب الذي انحصر لعبه في وسط الميدان وفي الدفاع مع صعوبة كبيرة في اخراج الكرة وصناعة الهجمات.وأشادت الصحيفة بأداء اللاعب عيسى العيدوني الذي اعتبرته أفضل لاعب في حوار أمس بين المنتخب الوطني ونظيره المالي خاصة من الناحية الدفاعية، حيث تكسرت عنده كل هجمات المنافس.