وضع جوّي ملائم من بعد ظهر الإربعاء وغدا الخميس لنزول الأمطار على أغلب المناطق

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يكون الوضع الجوّي بداية من بعد ظهر، الأربعاء، وغدا، الخميس، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية على أغلب المناطق بالبلاد.وتتوقع مصالح الرصد الجوّي إلى إمكانية أن تكون هذه الأمطار أحيانا غزيرة بولايات الشمال والوسط حيث تتراوح الكميّات بين 20 و40 مليمترا وتصل محليّا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.كما يتواصل هبوب ريّاح قويّة بالجنوب تتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم في الساعة وتكون في شكل هبّات تثير الرمال والأتربة ممّا يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقيّة إلى ما دون 500 متر.