إيناس قماطي: خيمة صحية بسوق من المنتج إلى المستهلك بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 14:33قراءة: 0 د, 49 ث
      
وات - أفادت مستشارة وزير الصحة ايناس قماطي اليوم الاربعاء أن الوزارة أقامت بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خيمة صحية لتقديم العديد من الخدمات الطبية بسوق من المنتج الى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الذي انطلق منذ يوم أمس الثلاثاء 29 مارس الجاري ويتواصل الى غاية يوم الأحد 3 أفريل القادم

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وأوضحت إيناس قماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن الفريق الطبي و شبه الطبي المشارك في هذه الخيمة سيقدم على عين المكان خدمات التلقيح للزوار البالغة أعمارهم 18 سنة فما فوق ممن لم يستكملوا تلاقيحهم أو لم يقم بها فضلا عن تمتيعهم باختبارات لتقصي مرض السكري وضغط الدم

و أضافت قماطي ان أخصائيي التغذية سيقومون بعيادات للزوار و يوجهون لهم نصائح حول التغذية السليمة خاصة بحالاتهم فضلا عن ارشادهم بجملة من النصائح المتعلقة بمجال التغذية التي يجب التقيد بها خلال شهر رمضان ومدهم بمعلقات توعوية تحمل توصيات حول التغذية السليمة
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يذكر أن تنظيم سوق من المنتج الى المستهلك يعرض مختلف أنواع المنتوجات الفلاحية والبحرية الطازجة و البيولوجية بمناسبة حلول شهر رمضان


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