إيناس قماطي: خيمة صحية بسوق من المنتج إلى المستهلك بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة

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أفادت مستشارة وزير الصحة ايناس قماطي اليوم الاربعاء أن الوزارة أقامت بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خيمة صحية لتقديم العديد من الخدمات الطبية بسوق من المنتج الى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الذي انطلق منذ يوم أمس الثلاثاء 29 مارس الجاري ويتواصل الى غاية يوم الأحد 3 أفريل القادموأوضحت إيناس قماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن الفريق الطبي و شبه الطبي المشارك في هذه الخيمة سيقدم على عين المكان خدمات التلقيح للزوار البالغة أعمارهم 18 سنة فما فوق ممن لم يستكملوا تلاقيحهم أو لم يقم بها فضلا عن تمتيعهم باختبارات لتقصي مرض السكري وضغط الدمو أضافت قماطي ان أخصائيي التغذية سيقومون بعيادات للزوار و يوجهون لهم نصائح حول التغذية السليمة خاصة بحالاتهم فضلا عن ارشادهم بجملة من النصائح المتعلقة بمجال التغذية التي يجب التقيد بها خلال شهر رمضان ومدهم بمعلقات توعوية تحمل توصيات حول التغذية السليمةيذكر أن تنظيم سوق من المنتج الى المستهلك يعرض مختلف أنواع المنتوجات الفلاحية والبحرية الطازجة و البيولوجية بمناسبة حلول شهر رمضان