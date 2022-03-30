حزب افاق تونس يؤكد "رفضه المطلق العودة الى منظومة ما قبل 25 جويلية ويطالب راشد الغنوشي بالكف الفوري عن محاولات المساس بوحدة الدولة " (بيان)

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اكد المكتب التنفيذي لحزب افاق تونس "رفضه المطلق العودة إلى المنظومة السياسية التي كانت قائمة قبل 25 جويلية 2021 والتي تسبّبت في أزمة شاملة ومتعددة الأبعاد" .طالب الحزب في بيان له "راشد الغنوشي باحترام إرادة الشعب التونسي في التغيير والاصلاح والكف الفوري عن محاولات المساس بوحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها".‏‎واشار الى أن "محاولات العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 هي نتيجة مباشرة لتعثّر مسار الإصلاح السياسي وانفراد رئيس الجمهورية بالرأي والقرار وإقصائه الممنهج للمنظّمات والأحزاب الوطنية، الأمر الذي أدّى إلى الانحراف التدريجي نحو الحكم الفردي بدل تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي".‏‎ودعا حزب افاق تونس الجميع إلى "نبذ لتجاذبات السياسية العبثية والتركيز الكلي على إنقاذ البلاد وإيجاد حلول عملية وواقعية للوضعيّة المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والتي تُنذر بأزمة خطيرة ومدويّة ستؤثّر بشكل خطير على حياة المواطنين وعلى المرافق والخدمات الأساسية".واوضح الحزب ان هذا البيان ياتي "على اثر عقد مكتب البرلمان المعلقة اعماله لجلسة عن بعد اول أمس الاثنين وتوجّهه نحو إقرار جلسة عامة من أجل وضع حدّ للتدابير الاستثنائية وما تلا ذلك من تصريحات لرئيس الجمهورية مساء الاثنين في مجلس الأمن القومي ".