تصفيات كاس العالم 2022 : تأهل 27 منتخبا الى مونديال قطر حتى الآن

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تاهل 27 منتخبا لنهائيات كأس العالم(قطر 2022) حتى الآن,( 12 من أوروبا بجانب 4 منتخبات من أمريكا الجنوبية ومثلها من آسيا, ومنتخب واحد من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي), و 5 منتخبات من افريقيا عقب إجراء مباريات الدور الفاصل سهرة الثلاثاء, وذلك بالإضافة إلى منتخب قطر المستضيف.وسيتم التعرف على المنتخبات الأخرى المتأهلة لمونديال قطر في شهر جوان المقبل بعد نهاية الملحق العالمي.وتقام قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2022, والتي تستضيفها قطر, في الأول من شهر أبريل المقبل, ومن المقرر أن تقام فعاليات القرعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.- الدولة المضيفة: قطرألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا،إنجلترا، سويسرا، هولندا, بولندا, البرتغال.البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغوايإيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعوديةكنداتونس، السنغال, غانا, تونس, المغرب والكاميرون.