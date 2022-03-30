جلال القادري: استعملنا كل اوراقنا الفنية و التكتيكية من اجل تفادي قبول هدف واحتواء قوة المنافس

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قال جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان "لقاء مالي لم يكن سهلا بالمرة بالنظر الى الامكانيات الفنية و البدنية للمنتخب المالي الذي قدم الى تونس متحررا من كل الضغوطات ووضع كل طاقاته من اجل العودة في النتيجة اثر هزيمة الذهاب 0-1 و لحسن الحظ توفقنا في التعامل مع كل ردهات المباراة واثبتنا ان المستحيل ليس تونسيا, فرغم الارهاق والظروف الصعبة الحافة بالتحضير للقاء الا ان العناصر الوطنية قدمت كل ما لديها و اظهرت عزيمة كبيرة من اجل تحقيق انجاز التاهل الى كاس العالم و اسعاد الجماهير التونسية".واضاف القادري خلال الندوة الصحفية التي عقبت مباراة اياب الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم -قطر 2022- والتي انتهت بتاهل المنتخب التونسي للمونديال بعد التعادل السلبي ان "المباراة كانت صعبة بفعل الفنيات العالية التي يتمتع بها المنافس الذي خلق لنا عديد المشاكل عشنا معها وضعيات حساسة للغاية وقد استعملنا كل اوراقنا الفنية و التكتيكية من اجل تفادي قبول هدف واحتواء قوة المنافس".واوضح ان "المنتخب عاش ظروفا صعبة على جميع المستويات حيث ظل محل تشكيك و انتقاد رغم الانجازات المحققة والتي كان اخرها بلوغ الدور النهائي لكاس العرب, ولهذا بذلنا قصارى جهودنا لبلوغ كاس العالم للمرة السادسة في تاريخ الكرة التونسية و الثانية على التوالي وهي حصيلة متميزة انصفت المجهودات و التضحيات التي بذلتها كل الاطراف المحيطة بالمنتخب ".واضاف مدرب المنتخب التونسي قائلا "عشنا ظروفا صعبة بعد المشاركة في كاس العرب الاخيرة مضيفا " لم يكن من السهل ان يضع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الثقة في شخصي في تلك الظروف وان ذلك حملني مسؤولية مضاعفة ولحسن الحظ انني كنت في مستوى تلك الثقة بمعية كافة اعضاء الجهاز الفني والطبي و الاداري " .واكد "ان التاهل كان ثمرة عمل متواصل انطلق مع المدرب منذر الكبير وهي مناسبة لتقديم الشكر له نظير ما قدمه للمنتخب" مشددا على اهمية تعزيز الثقة في الاطر الفنية التونسية التي اثبتت جدارتها و قدرتها على النجاح كلما توفرت الثقة والمساندة ".