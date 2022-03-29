رئيس الجمهورية يستقبل رئيس منظمة الأعراف الفرنسية


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 23:01قراءة: 0 د, 27 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بقصر قرطاج، Geoffroy Roux de Bézieux، رئيس منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول اللقاء العلاقات الثنائية التونسية الفرنسية عموما، وبين منظمتي الأعراف في البلدين.
...


وشدد رئيس الجمهورية على أن حرية المبادرة لا يمكن أن تتطور الا في ظل مناخ سياسي سليم وقضاء مستقل وهي الشروط التي تجعل أصحاب المؤسسات الخاصة في وضع مريح حتى لا يكونوا ضحية ابتزاز أو قضاء غير ناجز وغير عادل.
كما تم تبادل وجهات النظر في عدة مسائل متعلقة بالاقتصاد والاستثمار والإحاطة بأصحاب المبادرات.

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