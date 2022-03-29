وزير الداخلية يلتقي مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 21:19قراءة: 0 د, 14 ث
      
التقى وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدين، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار، أوليفر فارهلي.
وتناول اللقاء المجهودات المبذولة من تونس للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وسبل التعاون المشترك بين الطرفين لمزيد دعم هذه المجهودات، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للوزارة.
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243682



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 29 مارس 2022 | 26 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:41 15:56 12:31 06:10 04:42
Babnet
17°
Babnet25°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1125°-1421°-1319°-1115°-9
  • Avoirs en devises
    22770,4

  • (29 mars)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,27443 DT        1$ =2,97827 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mars)   910,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
   