وزير الداخلية يلتقي مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار

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التقى وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدين، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار، أوليفر فارهلي.وتناول اللقاء المجهودات المبذولة من تونس للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وسبل التعاون المشترك بين الطرفين لمزيد دعم هذه المجهودات، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للوزارة.