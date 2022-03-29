رئيسة الحكومة تشرف على توقيع اتفاقيتين لتمويل الانتقال البيئي للتنمية الاقتصادية واندماج تونس في فضاء البحث العلمي الأوروبي

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وقعت تونس والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية هبة بقيمة 50 مليون أورو لدعم الانتقال البيئي من أجل توفير بيئة مستدامة ملائمة للنمو الاقتصادي، وعلى اتفاقية ثانية تمنح تونس صفة العضو الكامل في الفضاء الأوروبي للبحث العلمي، بما يفتح آفاقا واسعة للباحثين التونسيين للاستفادة من التقدم العلمي الأوروبي في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية.ووقع الاتفاقية لتمويل الانتقال البيئي في قصر الحكومة بالقصبة، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع أوليفير فاريلي، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في إيجاز صحفي أن اللقاء بالمفوض الأوروبي مكن من مناقشة الاصلاحات الضرورية التي تعتزم الحكومة القيام بها، وهي إصلاحات ضرورية لوضع الاقتصاد التونسي على السكة الصحيحة وتحتاج الى دعم مالي للميزانية أو للاستثمار ودفع المؤسسات الاقتصادية.وقال إن تونس شريك متميز للاتحاد الأوروبي الذي تعهد بتخصيص مساعدات مالية ب2 مليار يورو منها 5ر1 مليار بشروط ميسرة .وأضاف أن الحكومة تشتغل الان على الخطة الاقتصادية الثلاثية 2023- 2025 والمندرجة في إطار الخطة الاستشرافية للاقتصاد التونسي 2020 - 2035 وعلى "إجراءات عاجلة سيتم الاعلان عنها يوم الجمعة القادم" لاعطاء دفع لنسق النهوض الاقتصادي.وقال إنه بإمضاء الاتفاقية لدعم الانتقال البيئي، وهي اتفاقية تقضي بمنح تونس 50 مليون يورو في شكل هبة، "ستتمكن الحكومة من السند المناسب لدعم برامج البيئة وودفع الاصلاحات في مجال البيئة وفي كل المجالات لتكريس الاقتصاد أفضل".وفي ما يتعلق بالاتفاقية التي تدمج تونس في فضاء البحثي العلمي الاروربي، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، خلال الإيجاز الصحفي، أن هذه الاتفاقية الاطارية تمتد الى سنة 2027 وستمكن الباحثين التونسيين من "التمتع بكافة الامتيازات التي تتمتع بها الدول الاوروبية " وتفسح المجال لتونس ل"تستثمر في البحث والابتكار لتحقيق نمو ذكي ومستدام وشامل في خدمة الاقتصاد وتنمية البلاد".وأشار الى أن الظروف الاقتصادية التي سيخلقها البحث العلمي للنمو الاقتصادي ستمكن من "تحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا وخاصة الدكاترة".وكانت تونس أصبحت منذ 2016 أول دولة عربية وإفريقية لها صفة الدولة الشريك في البرامج الاوروبية للبحث العلمي.واعتبر الوزير أن البرنامج الاطاري للبحث العلمي في الفضاء الأوروبي الذي ستستفيد منه تونس هو برنامج "ضخم جدا يمتد الى سنة 2027 " ويحظى بتمويل عام يبلغ 5ر95 مليون يورو (حوالي 315 مليار دينار تونسي) موضحا أن مجالات البحث الرئيسية ثلاثة، وهي "بحر التميز العلمي" و"بحر التحديات العالمية والقدرة التنافسية الصناعية" وتشمل التحول الرقمي والصناعة الطاقة والمناجم و"بحر ابتكار".من جانبه، أعلن المفوض الأوروبي أوليفار فاريلي في الايجاز أن الإتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة على تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي وإعطاء الاقتصاد التونسي انطلاقة جديدة وفقا للمخطط المعروض من قبل الحكومة ومساعدتها على إنجاز الاصلاحات التي تعد لها وعلى تحقيق النمو.وبالنظر الى الصعوبات المالية التي تواجهها تونس حاليا، قال المفوض الأوروبي إنه "طمأن رئيسة الحكومة بأن الاتحاد هنا لمساعدة حكومتها"، لدعم الميزانية وانعاش المؤسسات، مبينا أن تونس ستستفيد على المدى الطويل من تمويلات الإتحاد وتمويلات شراكاته الدولية، وهو يفكر في الترفيع في مساهمته المباشرة في الاقتصاد التونسي وتعبئة كل الشركاء المتعاملين معه في هذا الاتجاه والعمل من أجل تطوير البنية التحتة والتكنولوجيات الرقمية والترابط مع أوروبا وضمان مستقبل أفضل للاقتصاد التونسي وللشباب.وفي مواجهة مشاكل التموين الغذائي بتونس، ومنها فقدان بعض المواد الأساسية الغذائية وارتفاع الأسعار عالميا، فان الاتحاد الاوروبي يريد مساعدة تونس بتخصيص مساعدة تمويلية لتمكينها من مواجهة الفوارق في ارتفاع الاسعار عالميا ضمن تمويلات موجهة لدول المنطقة ب200 مليون يورو وبمعيار تفضيلي لتونس يمنحها فرصة الاستفاد من 20 مليون يورو إضافية، حسب تأكيد المفوض الأوروبي.وقال المفوض الأوروبي إنه تمكن خلال محادثاته مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد وصوله الى تونس من "الاطلاع على الاوضاع والمشاكل المعقدة التي تواجهها"، ومنها انعكاسات أزمة الكوفيد والحرب الروسية الاوكرانية التي تلحق ضررا بالمنطقة الاوروبية وبتونس.وأوضح أن الحديث تمحور حول كيفية "مواصلة تعاوننا وتسريعه لتفادي أزمة اقتصادية واجتماعية جديدة وكيفية مساعدة تونس على تحقيق إصلاحات كبيرة" تسعى إليها الحكومة من خلال مخططها الاقتصادي وحول تقدم المفاوضات مع صندوق النفد الدولي وكيفية تمويل الاقتصاد التونسي.وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بالتحاق تونس بفضاء البحث العلمي الأوروبي، قال المفوض الأوروبي إنها "تجعلنا نتقدم معا، وستعطي للشباب الفرصة للدراسة في أوروبا والعودة للعمل في تونس ولصالح الاقتصاد التونسي وللباحث التونسي ليكون ضمن مجال البحث الاوروبي العلمي، وهذا سيكون له تأثير مباشر على مصلحة تونس وفي اقرب الاوقات".