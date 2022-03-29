هدف بارتي يمنح غانا التعادل في نيجيريا والتأهل لكأس العالم

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أصبحت غانا أول دولة أفريقية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد تعادلها 1-1 مع نيجيريا في أبوجا بإياب الدور الحاسم من التصفيات القارية اليوم الثلاثاء.وتأهلت غانا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2010 و2014 بفضل هدف توماس بارتي وقاعدة الهدف خارج الأرض وذلك بعد التعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب في كوماسي يوم الجمعة الماضي.وأطلق بارتي لاعب أرسنال الإنقليزي تسديدة أرضية متوسطة القوة من عند حدود منطقة الجزاء مرت أسفل فرنسيس أوزوهو حارس نيجيريا وسكنت شباكه في الدقيقة العاشرة من المباراة التي أقيمت في ملعب موشود أبيولا في أبوجا أمام حوالي 60 ألف متفرج.وأدرك وليام تروست إيكونغ التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 22 احتسبها الحكم إثر عرقلة دينيس أودي لأديمولا لوكمان داخل المنطقة، ليطلق إيكونغ تسديدة في الزاوية العليا للمرمى لكن نيجيريا لم تنجح في تسجيل هدف الفوز التي كانت بحاجة له.وصعدت نيجيريا إلى كأس العالم ست من اخر سبع مرات بداية من نسخة 1994 في الولايات المتحدة، وغيابها عن مسابقة العام الحالي سيدفع سلطات كرة القدم في البلاد لفتح تحقيق في الأمر.لكن بالنسبة لغانا، وكريس هيوتون المستشار الفني الذي تولى منصبه مؤخرا، يمثل التأهل لكأس العالم انتصارا كبيرا بعد التصفيات التي لم يظهر خلالها الفريق بشكل جيد وبدا ظلا للفريق الذي بلغ دور الثمانية في نهائيات 2010 في جنوب افريقيا.