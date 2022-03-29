نقابة "إجابة" تعتبر أن تطور البحث العلمي لن يكون من خلال "التسول" عبر مشاريع اوروبية

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قال إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن تطور البحث العلمي في تونس "لن يكون من خلال التسول عبر مشاريع أوروبية تصب كلها في مصلحة الدول التي تمولها، ولا يكون لها أي نفع".وأضاف، في بيان له، أن "تطور البحث العلمي يكون عبر إيقاف سياسات التقشف، والتوجه نحو توفير الإمكانيات اللازمة لأولياتنا البحثية الوطنية".وجاء بيان النقابة إثر تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في اختتام مشروع "موبيدوك"، أمس الاثنين، الممول من الوزارة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي ذكر فيها أن "المشروع سعى إلى إدماج طلبة الدكتوراه والمتخرجين حديثا في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكانت الصحة والفلاحة والطاقة والاتصالات والبيوتكنولوجيا من أهم المجالات التي تحصلت على تمويلات".وعلى عكس تأكيدات الوزيرذلك، أفادت النقابة في بيانها بأنه "وقع إقصاء طلبة الدكتوراه والدكاترة المتخرجين حديثا من مدارس المهندسين سنة 2021 من هذا المشروع".ولفتت إلى أن هذا المشروع، المبني على مبدأ الشراكة مع القطاع الصناعي، "يمارس الإقصاء بصفة ممنهجة مع خريجي مدارس المهندسين الذين هم أكثر أحقية للشراكة مع النسيج الصناعي بحكم تكوينهم"، مؤكدة أن هذا المشروع هو، حسب تقديرها، "تجسيد لسياسات الوزارة الاعتباطية في البحث العلمي، في غياب تام لأي تحديد للأولويات والحاجيات الوطنية البحثية الواجب اعتمادها تماهيا مع متطلبات نسيجنا الاقتصادي والصناعي والإجتماعي".ودعت "إجابة" إلى "إيقاف تبديد الأموال العمومية، ومراجعة دور الإدارة العامة للبحث العلمي، التي فشل مديروها العامين المتعاقبون حتى في إنشاء بوابة رقمية تكون فيها إحصائيات ومؤشرات البحث العلمي بالوزارة"، وفق نص البيان.