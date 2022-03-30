وزير الدفاع يبحث التعاون التونسي الأوروبي والوضع الإقليمي مع مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 06:08قراءة: 0 د, 34 ث
      
مثل دعم التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي والوضع الأمني الإقليمي، محورا اللقاء الذي جمع ظهر يوم الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، بمفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار، أوليفر فارهلي.

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وثمن وزير الدفاع "دعم الاتحاد الأوروبي لتونس، وأهميّته في خدمة أمن المنطقة واستقرارها".

وبخصوص الوضع الأمني في ليبيا الشقيقة، أكد مميش أن تونس تدعم الحوار بين الفرقاء الليبيين في سبيل أن تستعيد أمنها واستقرار وبناء مؤسساتها.
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من جهته، أكد المسؤول الأوروبي خلال اللقاء حرص الاتحاد الأوروبي على مزيد دعم التعاون مع تونس، للارتقاء بقدرات المؤسسة العسكرية، بما يمكنها من التصدي للهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والتهريب، واستعداده للرفع من المساعدة.
ودعا فارهلي، الجانب التونسي إلى موافاته بحاجيات جيش البحر ذات الأولوية القصوى.

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