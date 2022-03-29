المنستير: إلقاء القبض على شخص بحوزته عدة صكوك بنكية مسروقة من مؤسسة صناعية


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 19:49قراءة: 0 د, 41 ث
      
ألقت، اليوم الثلاثاء، فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال من ولاية المنستير، القبض على شخص اقترف عملية سرقة من داخل مؤسسة صناعية، وحجزت لديه عدد هام من الصكوك البنكية المسروقة.

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وحجزت ذات الفرقة، لدى المظنون فيه، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال، سيارة كان يتنقل بها، وقد وقع الاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية بالمنستير.

وكانت دورية للشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال، قد ألقت أمس الاثنين، القبض على شخص صادرة بشأنه 3 مناشير تفتيش من أجل السرقة بالنطر، وهو مصنف لدى المصالح الأمنية ضمن أخطر العناصر المختصة في مجال السرقة.
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وتم كذلك، يوم أمس، إلقاء القبض على شخص ثان من أجل الانضمام إلى تنظيم ارهابي، وقد وقع بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، الاحتفاظ بالشخصين، حسب ما أوردته نقابة منطقة أمن قصر هلال على صفحتها.



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