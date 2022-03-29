انقطاع في توزيع الماء بالمناطق العليا لمعتمدية جرجيس يوم 31 مارس 2022

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تعرف المناطق العليا من معتمدية جرجيس، الخميس 31 مارس 2022، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، نتيجة إيقاف تشغيل محطة تحلية المياه الجوفية المالحة بالمنطقة.وافادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، انه سيتم إيقاف تشغيل محطة تحلية المياه الجوفية المالحة بجرجيس الخميس 31 مارس 2022، وذلك في اطار اشغال الصيانة السنوية للمحطة.وينتظر استئناف التزود بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة 1 افريل فور استكمال اشغال الصيانة، وفق المصدر ذاته.