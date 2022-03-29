قابس :خمس بطاقات ايداع بالسجن بسبب فساد مالي بمشروع الطريق السيارة قابس - كتانة

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افاد اليوم وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة محمد الكراي مراسل " وات " ان قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بهذه المحكمة اصدر يوم 25 مارس 2022 خمسة بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير جهوي سابق ومدير مساعد سابق ببنك عمومي بقابس وثلاثة مواطنين من عائلة واحدة /اب وابناه/ بسبب فساد مالي في مشروع الطريق السيارة قابس – كتانة يتمثل في تقديم فواتير مدلسة للحصول على قروض تفوق 736 الف دينار.واوضح الكراي انه تم توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس ووثيقة وقع التنصيص فيها على امور غير حقيقية بصفة مادية وتتبع استخلاص دين مرتين للأب وابنيه وتهمة مشاركتهم في ذلك للمدير الجهوي السابق للبنك ومساعد مدير البنك اللذين وجهت لهما كذلك تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.وبين الكراي انه تم كذلك توجيه تهمة الاثراء غير المشروع لجميع المتهمين في هذه القضية طبقا للنصوص المنطبقة على ذلك في القانون عدد 46 لسنة 2018 مشيرا الى انه قد تم يوم 28 مارس 2022 اصدار بطاقة جلب في حق احد المتهمين الخمسة في هذه القضية.