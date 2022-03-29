الاتحاد الاوروبي مستعد لتخصيص 4 مليارات اورو للنمو وخلق مواطن شغل بتونس


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 19:27قراءة: 0 د, 8 ث
      
وات - قال مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، اوليفر فارهلي، الثلاثاء، "نحن مستعدون لتخصيص ما قدره 4 مليار اورو، للاستثمارات ولاستعادة النمو الاقتصادي وللتشغيل في تونس"


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