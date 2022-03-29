المنستير: إحباط عمليتي هجرة غير نظامية نحو إيطاليا وإنقاذ 21 شخصا من جنسيات مختلفة من بينهم رضيعة

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أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 مارس الجاري، عمليتي هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل ولاية المنستير نحو السواحل الايطالية، وانقذت 21 شخصا من جنسيات مختلفة.وبيّن الكاتب العام للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير، عثمان بسباس، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ رضيعة من بين المجتازين غير النظاميين، مشيرا الى أنهم "كانوا على متن مراكب غير مؤهلة للإبحار ولولا التفطن لهم لكان مصيرهم الغرق والموت المحتم"، وفق تقديره.وقد انطلقت عملية الهجرة غير النظامية الأولى من سواحل مدينة لمطة، والتي أنقذت خلالها وحدات الحرس الوطني البحري 10 أشخاص من دول جنوب الصحراء، من بينهم 5 رجال و4 نساء ورضيعة، مع حجزها لقارب ومحرك بحري وكمية من البنزين.وأنقذت وحدات الحرس الوطني البحري، في عملية الهجرة غير النظامية الثانية، التي انطلقت من سواحل صيادة، 11 شخصا من دول جنوب الصحراء، من بينهم 6 رجال و4 نساء وطفل، وحجزت مركبا خشبيا ومحركا بحريا وكمية من البنزين، حسب ذات المصدر.وقد تعهدت فرقة الارشاد البحري بالمنستير بالموضوع، للكشف عن المنظمين لعمليتي الهجرة غير النظامية، حسب عثمان بسباس.