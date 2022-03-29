الاتحاد الافريقي لكرة اليد يسحب تنظيم النسختين القادمتين لكاس افريقيا للامم للرجال من المغرب والجزائر

. ..

. .

اعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن سحب تنظيم النسخة الخامسة والعشرين لكأس إفريقيا للأمم للأكابر 2022 من المغرب والنسخة السادسة والعشرين من نفس المسابقة 2024 من الجزائر.وقال الاتحاد الافريقي لكرة اليد في بيان نشره يوم الثلاثاء ان مجلسه عقد يوم 28 مارس الجاري اجتماعا عن بعد لدراسة ظروف التحضير والتنظيم للنسختين المقبلتين لكاس افريقيا للامم للاكابر للرجال المقررتين عامي 2022 بالمغرب و2024 بالجزائر مضيفا ان المجلس عاين ان خلافات ذات صبغة غير رياضية اثرت بشكل عميق على العلاقات بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الجزائري.وتابع انه على الرغم من الجهود المبذولة لتفادي مقاطعة بعض المنتخبات المشاركة فان المجلس يسجل باسف عميق ان هذه الخلافات لا تزال قائمة بما من شانه ان يعرض للخطر السير الطبيعي للحدثين.وتبعا لذلك، فان مجلس الاتحاد الافريقي لكرة اليد قرر سحب تنظيم النسختين القادمتين لكأس إفريقيا للأمم للأكابر 2022 من المغرب و2024 من الجزائر.كما قام الاتحاد الافريقي لكرة اليد بمراسلة الإتحادات الوطنية الإفريقية لتقديم ملفات ترشحاتها لتنظيم نسختي 2022 المقررة من 11 الى 18 جويلية المقبل و2024 التي ينتظر ان تقام في شهر جانفي باعتبارها تاهيلية لأولمبياد باريس.