تحالف أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية يهدف إلى استغلال أفضل لإمكانات الاقتصاد بهذا الفضاء (ماجول)

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يهدف تحالف منظمات الأعراف الفرنكوفونية، الذي تم توقيعه، الثلاثاء، بتونس، وفقا لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير مجول ورئيس منظمة الأعراف الفرنسية، جيفروي رو دي بيزيو، إلى استغلال أفضل لإمكانات الاقتصادية في المنطقة الفرنكوفونية وتعزيز نمو شامل في كل من الدول الأعضاء.واعتبر ماجول، أن "هذا التحالف ولد في أطار يتسم بعدم الاستقرار العالم، بسبب تعاقب وتوالي الأزمات"واعتبر أنّه "في هذا العالم غير المستقر، يتمثل دورنا في إعادة التوازن إليه، من أجل خير بلاداننا وشعوبنا واقتصاداتنا ومؤسساتنا ولاجل السلم والمناخ والالأجيال القادمة".وأضاف بأنّ المنطقة الفرنكوفونية تتوفر على كل الإمكانات لتشكل فرصة لسكانها وبقيّة العالم، إذ تمثل 20 بالمائة من التجارة العالمية و16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و14 بالمائة من احتياطات الطاقة والمناجم وسوق مالية هامّة وديناميكية ديمغرافية شابّة ومتكوّنة جيّدا ومؤسسات متطوّرة في كل قطاعات النشاط الاقتصادي المجدد تتوفر على قدرة تنافسية.وتابع "إن ثروة الفرنكوفونية ستأتي عبر نمو التدفقات بين مؤسساتنا ومن تطوّر المبادلات التجاريّة والمزيد من الاستثمارات المتبادلة ومن الشراكات".وأضاف ماجول، أنه بمناسبة القمة الفرنكفونية، المقرّر عقدها في جربة خلال شهر نوفمبر 2022، سيتم تنظيم منتدى اقتصادي دولي على هامش القمّة السياسية، وقال " إن هذا المنتدى سيكون فرصة لإيصال رسائلنا ومقترحاتنا إلى رؤساء الدول والحكومات ".وتابع قائلا، وبالتالي ، فإن الرسالة التي يجب أن نرسلها إلى رؤساء الدول والحكومات، الذين سيجتمعون في جربة بمناسبة القمّة الفرنكوفونية، بسيطة، ف"لنزدهر معا دعونا نتصرف اقتصاديا لأجل سيادتنا وقدرتنا على الانتعاش".من جهته ، أكد رئيس منظمة الاعراف الفرنسية، جيفروي رو دي بيزيو، أنه "بعد سبعة أشهر من اللقاء الأوّل، الذّي انعقد بباريس، لروّاد الأعمال الفرونكوفيين، يمكن القول إن وعودنا بدأت تتحقق بتوقيع اتفاق تونس".وأضاف قائلا، "إنه إنجاز حقيقي في الظرف الصحي والدولي الحالي وهو تاريخي لأنه لم يسبق أن اجتمع القطاع الخاص في البلدان الناطقة بالفرنسية، مع هذا القدر من الرغبة في إحداث أدوات فرنكوفونية لأجل المؤسسات ".ولفت رو دي بيزيو إلى أن الفرنكوفونية كانت مبنية تاريخيا حول القضايا اللغوية والثقافية والتعليمية لكن اليوم ينبغي معالجة القضايا الاقتصادية.وقال إن "العمل بدأ، بالفعل، في إطار هذا التحالف. وقد تم تحديد سبعة محاور تعلّقت بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى وحرية حركة السلع والخدمات والأفراد والانتقال إلى البيئة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتمويل والاستثمار البيئي والتكوين. وقد تم بالفعل تشكيل مجموعات العمل وسيتم مناقشة نتائج عملها خلال الدورة الثانية من اجتماع رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية ، المقرر عقده في أكتوبر 2022 في أبيدجان.يذكرأنه تم التوقيع على اتفاق إنشاء تحالف منظمات الأعراف الفرنكوفونية من قبل 23 منظمة لأرباب الأعمال وتعلّق الأمر بكل من تونس وفرنسا والجزائر وبلجيكا والبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكندا (كيبيك) وجزر القمر والكونغو وكوت ديفوارو جيبوتي والغابون وغينيا كوناكري ولبنان ومدغشقر والمغرب وموريتانيا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال والتشاد والطوغو.