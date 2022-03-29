أفريقيا تتقدّم بمقترح لأجل طب أسنان دون استعمال الزئبق في أفق سنة 2029

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اقترحت إفريقيا، المعرّضة بشكل كبير للتلوّث بمادّة الزئبق، خلال الاجتماع الرابع للأطراف في اتفاق ميناماتا حول الزئبق، الذّي انعقد من 21 وحتّى 25 مارس 2022 ببالي بأندونيسيا، بالتقليص تدريجيا من حشوات الاسنان الزئبقيّة بهدف التخلّي عنه نهائيا في أفق سنة 2029 بحسب ما أوردته "نشرية أورث نيغوسييشن".ويسعى المقترح الإفريقي أنّ ابتداء من الآن وحتّى غرّة جانفي 2023، إلى أن يقوم كلّ طرف في اتفاق ميناماتا حول الزئبق، بنشر بلاغ يوصي باستعمال، فقط، موّاد ترميم الاسنان الخالية من الزئبق المستعملة لدى الأطفال والنساء في سن الانجاب، وفق ما ورد في نص الاقتراح الإفريقي، الذّي تمّ تقديمه لأمانة الاتفاق.وسيكون على كل طرف في اتفاق ميناماتا، في مرحلة ثانية، وفي أفق غرّة جانفي 2025، تقديم برنامج وطني مدعم حول الاجراءات بخصوص إلغاء استعمال حشوات الأسنان الزئبقيّة. وستقوم هذه الأطراف بنشر مخططاتها الوطنية على شبكة الانترنات مع مدّها لأمانة الاتفاق.كما يسعى المقترح، ابتداء من غرّة جانفي 2027، إلى إيقاف إنتاج وتوريد الحشوات الزئبقية.ويندرج المقترح الإفريقي في إطار التمشيات، التّي تمّ الالتزام بها في العالم في إطار إتفاق ميناماتا حول الزئبق للتقليص من مخاطر تلوّث البيئة بمادّة الزئبق، الذّي يعد من بين الموّاد الثقيلة، التّي تضر، خاصّة، بالطبيعة وبصحّة الإنسان.ويشار إلى أن اتفاقيّة ميناماتا حول الزئبق تعد 127 طرفا يعملون على تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقية بخصوص التقليص من أضرار الزئبق.م/نادية