القصرين: فتح بحث تحقيقي في حادثة وفاة الحارس الليلي لإعدادية تلابت

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء، بفتح بحث تحقيقي لدى الوحدات الأمنية بفريانة للوقوف على ملابسات حادثة وفاة حارس ليلي بمقر عمله بالمدرسة الإعدادية بتلابت التابعة لمعتمدية فريانة، والذي عثر عليه مساء أمس الاثنين مشنوقا داخل المدرسة، وفق الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي.

وبين النووي، في تصريح إعلامي، أن ممثل النيابة العمومية تحوّل اليوم على عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة، وأذن بعرض جثّة الهالك على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين لكشف سبب الوفاة.



