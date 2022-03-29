سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي ، رجة أرضية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، على الساعة 12 و50 دقيقة بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 8ر3 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بــ57ر31 درجة خط عرض وبـ09ر9 درجة خط طول وذلك على الحدود التونسية الجزائرية بمنطقة البرمة من ولاية تطاوين
رجة أرضية على الحدود التونسية الجزائرية بمنطقة البرمة من ولاية تطاوين
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