قبلي: عملة شركة البستنة يصعدون من تحركاتهم الاحتجاجية بمحيط 'الفانة' التابعة لشركة "بيرنكو" البترولية بالفوار

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صعد عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الثلاثاء، من تحركاتهم الاحتجاجية عبر محاولة اغلاق الصمام (الفانة)، بخط انابيب شركة بيرنكو الواقع بمنطقة الفرانيق غربي معتمدية الفوار، وفق ما ذكره كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر.واوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، ان عددا من عملة شركة البستنة حاولوا صباح اليوم اقتحام مقر "الفانة" عبر تخطي الاسلاك الخارجية والوصول الى الصمام الرئيسي على انبوب الضخ التابع لشركة "بيرنكو"، الا انه قد تم منعهم من قبل الوحدات العسكرية والامنية المتمركزة بالمكان.وأشار، الى ان هذه التحركات الاحتجاجية التصعيدية التي انطلقت منذ منتصف الشهر الجاري عبر نصب خيام للمحتجين امام مقر الولاية، و قبالة الفانة بمنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوز ، وقبالة شركة مازرين غربي مدينة الفوار، للمطالبة بحق العملة في ضمان كتلة اجورهم واستمرارية العمل من خلال تسوية الوضعية المالية لشركة البستنة وتصنيفها مع تحديد وزارة الاشراف عليها.واضاف الهادي لحمر، ان التحركات الاحتجاجية ستتخذ منحا تصعيديا متواصلا طلما لم تتفاعل الحكومة مع المطالب المشروعة التي يرفعها عملة شركة البستنة بقبلي، على حد تعبيره.حمد