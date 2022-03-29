دعم التعاون في المجال الأمني محور لقاء وزير الداخلية بسفير البحرين بتونس

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تحادث وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدين، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع سفير مملكة البحرين بتونس ابراهيم محمود أحمد عبد الله.وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، بأن اللّقاء مثل فرصة لمزيد تكريس التّعاون الثّنائي بين البلدين في المجال الأمني وتطويره، خاصّة على مستوى التّكوين وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تدارس سبل دعم اتفاقيات الشراكة الممضاة بين الطرفين في المجالات المذكورة.