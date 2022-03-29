توزر: عدم تمكن منظوري ثلاث جمعيات تعنى بالمعاقين من الالتحاق بمراكزهم بعد غلق المركز النموذجي للتربية وتأهيل المعوقين

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لم يتمكن منظوري الجمعيات العاملة في مجال رعاية المعوقين بتوزر وهي الجمعية المحلية "إرادة"، وجمعية "الامل" لرعاية المعوقين وفرع الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية، من الالتحاق بمراكز التربية المختصة بعد غلق المركز النموذجي للتربية وتأهيل المعوقين الذي يحتضن الجمعيات الثلاث، وذلك على خلفية اخلالات تضمنها تقرير لزيارة تفقد من طرف الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر فيفري الماضيوبين رئيس جمعية "إرادة" حمدي حفناوي في توضيح ل(وات) أن المركز النموذجي وضع على ذمة الجمعيات الثلاث منذ سنة 2015 ويتم استغلال فضاءاته بصفة فردية عن طريق كل الجمعيات بالإضافة الى وجود فضاءات مشتركة بينها، إلا أنه وبعد زيارة التفقد من طرف الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي تم اعلامهم بقرار غلق المركز "دون تقديم مبررات كافية" حسب اعتباره.واعتبر قرار الغلق "جائرا" لعدة أسباب تتعلق وفق توضيحه في "عدم تطبيق قانون الرقابة كما ينص عليه الفصل 35 من كراس الشروط في استغلال فضاءات المركز وذلك بالتنبيه الى وجود اخلالات قبل اتخاذ قرار الغلق بالإضافة الى عدم التوجه نحو عقوبات أقل حدة منها انذار الجمعية"، وقال ان "الاخلالات المضمنة بتقرير التفقد ما تزال غير معلومة بالنسبة للجمعيات المعنية".وبين أن لقرار الغلق "تبعات سلبية" على انتظام التكوين بالنسبة الى الأطفال منظوري الجمعيات بعدم التحاقهم بمراكز التربية المختصة، مشيرا الى انه تمت مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية لإعادة النظر في القرار والى توجيه شكاية مستعجلة الى المحكمة الإدارية لإبطال القرار والنظر فيه.