وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع يوم 30 مارس 2022 في صرف مساعدات بعنوان شهر رمضان للأسر الفقيرة المنتفعة بالمنح المالية الشهرية

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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن رزنامة صرف المساعدات الاجتماعية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وكذلك المساعدات الخاصة بعيد الفطر المبارك، لفائدة الأسر الفقيرة المنتفعة بالمنح المالية الشهرية.وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن قسطا أول قدره 16,738 مليون دينار بعنوان مساعدات شهر رمضان يصرف بداية من يوم 30 مارس 2022 لفائدة حوالي 273500 عائلة بحساب 60 دينارا لكل عائلة.وينطلق بداية من يوم 25 أفريل 2022 صرف قسط ثان قدره 16,8 مليون دينار بعنوان مساعدات عيد الفطر المبارك وذلك لفائدة حوالي 274500 عائلة بحساب 60 دينارا لكل اسرة.ويقدّر المبلغ الجملي لهذه المساعدات بـ 33,538 مليون دينار، وفق ذات البلاغ.