الاتحاد العام التونسي للطلبة يواصل الاعتصام بمقرات دواوين الخدمات الجامعية للمطالبة بصرف المنح الجامعية للطلبة في آجالها

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يواصل الاتحاد العام التونسي للطلبة تنفيذ اعتصامات مفتوحة في مقرات دواوين الخدمات الجامعية بالشمال والوسط والجنوب، للمطالبة بصرف المنح الجامعية للطلبة في آجالها، وفق ما افاد به الكاتب العام للاتحاد بجامعة المنار لؤي الطرابلسي.وذكر الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان الاعتصامات المفتوحة التي ينفذها طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة منذ يوم الاربعاء الماضي بمقرات دواوين الخدمات الجامعية الثلاثة في كل من تونس العاصمة وسوسة وصفاقس تأتي احتجاجا على تأخير صرف المنح الجامعية حتى الآن، مبينا ان صرف الدفعة الاولى من القسط الثالث من هذه المنحة تأخر حيث كان يصرف عادة يوم 13 مارس.وأفاد ان ديواني الخدمات الجامعية بالشمال والجنوب شرعا منذ أمس الاثنين في صرف هذا القسط في حين لم يقم ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ومقره بمدينة سوسة بصرفه، مؤكدا، في المقابل، مواصلة الاتحاد العام التونسي للطلبة تنفيذ اعتصامه المفتوح بمقرات دواوين الخدمات الجامعية إلى حين التوصل الى اتفاق يضمن عدم حصول تأخير في صرف الأقساط المبرمجة في الفترة المقبلة.وتابع بالقول "لن نرفع الاعتصامات المفتوحة بمجرد صرف قسط من المنح الجامعية ونطالب بتعهد كتابي ممضى ينص على عدم حصول تأخير مستقبلا"، مشيرا الى ان تأخير صرف المنح يزيد من وطأة الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها عدد هام من الطلبة.وذكر ان المنظمة الطلابية دعت كلا من ديوان الخدمات الجامعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التزام بتعهداتهم تجاه الطلبة، لافتا الى ان المطالب الطلابية تشمل أيضا تحسين الاكلة الجامعية وتوفير النقل المنتظم من المبيتات الى المطاعم الجامعية.واستنكر النقابي، ما وصفه ب"تعرض عدد من زملائه بالاتحاد العام التونسي للطلبة للهرسلة على خلفية نشاطهم النقابي"، مشيرا الى ان عددا منهم كان ضحية الطرد التعسفي بسبب احتجاجهم سابقا على عدم تخصيص فترة كافية للمراجعة قبل خوض الامتحانات.