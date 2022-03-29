عرض مسرحية "في مديح الموت" ضمن أيام مسرح المدينة المتوسطي

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ضمن فعاليات تظاهرة أيام مسرح المدينة المتوسطي، تابع الجمهور مساء أمس الاثنين في مسرح الجهات بمدينة الثقافة، مسرحية "في مديح الموت" وهو عمل من إنتاج مركز الفنون الرّكحية والدرامية بتطاوين وإخراج علي اليحياوي.والمسرحية وضع نصها رضا بوقديدة وهي مقتبسة من رواية "انقطاعات الموت" للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو، وهي واقعية أيضا، إذ تشمل أحداثها ما مر به العالم ضمن جائحة كوفيد 19 الذي أيقظ صحوة الإنسان الوجودية."في مديح الموت"، التي كانت عرضت في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج المسرحية، هي مسرحية لإعادة التفكير في المسائل الجوهرية التي تتبلور بين معنى الحياة تفاضلا مع هاجس الموت الحتمي، وتكشف المشاعر الممزوجة لدى الإنسان بين الخوف من قضاء الموت وبين أمل وحب الحياة. وتكشف المسرحية، عودة الذات البشرية للبحث عن قيمة الحياة والإحساس الخفي لفقدانها في ظرف صحي صعب فاق القدرات البشرية خاصة في المجالات العلمية الذي كشف النقائص داخل المجتمع والاختلافات الفكرية والدينية والأخلاقية التي عكستها مشاهد المسرحية وآراء الشخصيات في الحوارات فيما بينها."في مديح الموت" تجمع نخبة من الممثلين المتميزين وهم كمال العلاوي وأمينة الدشراوي وعواطف العبيدي ومحمد الطاهر خيرات وحمزة بن عون وأسامة حنايني وعلي قياد ورياض رحومي وعبد السلام حميدي وعمر الجمل وأنور بن عمارة وهيفاء كامل، وقام بالتوظيب العام عبد الله شبلي.وتجدر الإشارة إلى أن أيام مسرح المدينة المتوسطي كانت انطلقت يوم 23 مارس الحالي وتتواصل فعالياتها إلى غاية يوم 30 من الشهر ذاته.