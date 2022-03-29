مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد تحجز كميات من قطع الغيار المهربة بقيمة تناهز 600 ألف دينار

. ..

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد، بالتنسيق مع مصالح التجارة ومصالح أمنية بالجهة، من حجز كمية من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وذلك خلال مداهمة مخزن وقدرت قيمة المحجوز ب349 ألف دينار.كما تمت على إثر الإذن من النيابة العمومية ، مداهمة مخزن ثان وبتفتيشه تم العثور على كمية من قطع غيار مهربة وأجنبية المصدر بقيمة 249 ألف دينار.وحرر محضران في الغرض واستكملت إجراءات الحجز لدى المصالح الديوانية المختصة ، وفق ما ورد في بلاغ صادرعن الإدارة العامة للديوانة.