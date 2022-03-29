خروج مبكر لمالك الجزيري ومعز الشرقي من منافسات بطولتي سانت بريوك وبيريرا للتنس

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ودع لاعب التنس التونسي مالك الجزيري منافسات بطولة سانت بريوك الفرنسية للتحدي منذ الدور الاول بخسارته يوم الاثنين امام الياباني موريا هيروكي بنتيجة صفر-2 بواقع (1-6 و3-6).ومن جهته، خرج معز الشرقي من الدور التمهيدي لبطولة بيريرا الكولومبية المصنفة ايضا من بين بطولات التحدي بعد هزيمته يوم الاثنين امام الالماني المار ايجوبوفيتش بنتيجة صفر-2 بواقع (3-6 و4-6).