خروج مبكر لمالك الجزيري ومعز الشرقي من منافسات بطولتي سانت بريوك وبيريرا للتنس


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 09:23قراءة: 0 د, 17 ث
      
ودع لاعب التنس التونسي مالك الجزيري منافسات بطولة سانت بريوك الفرنسية للتحدي منذ الدور الاول بخسارته يوم الاثنين امام الياباني موريا هيروكي بنتيجة صفر-2 بواقع (1-6 و3-6).

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ومن جهته، خرج معز الشرقي من الدور التمهيدي لبطولة بيريرا الكولومبية المصنفة ايضا من بين بطولات التحدي بعد هزيمته يوم الاثنين امام الالماني المار ايجوبوفيتش بنتيجة صفر-2 بواقع (3-6 و4-6).



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