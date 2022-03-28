مكافحة الجرائم المنظمة والسيبرنية والمراقبة المرورية، أبرز محاور لقاء وزير الداخلية مع نظيره الكوري

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التقى وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدين، مساء اليوم الإثنين بمقر الوزارة، وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوريا الجنوبية، جون هيه – تشول، الذي يؤدي زيارة لتونس في إطار تنظيم المنتدى التونسي الكوري للحكومة الالكترونية.وذكر بلاغ للوزارة، أن اللّقاء تناول المحاور ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي داخلية البلدين. كما تم التباحث حول سبل دعم التعاون الثنائي في عديد المجالات المتعلقة أساسا بمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرنية وكذلك الآليات الحديثة للمراقبة المرورية المتكاملة.وتم خلال اللقاء تدارس توسيع آفاق التعاون من خلال تفعيل برامج التعاون المشتركة والمتعلقة خاصة بمجابهة الإرهاب وأمن الحدود والتكوين، بالإضافة إلى تدارس تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة بين الطرفين.وكان الوزير الكوري قد التقى في وقت سابق اليوم رئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.