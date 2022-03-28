".مطالبون بالمحافظة على ثوابتنا الفنية من اجل تحقيق التاهل للمونديال" (جلال لقادري)

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شدد جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان "مباراة الغد التي سيواجه فيها منتخب نسور قرطاج نظيره المالي ستكون صعبة وتتطلب الكثير من العزيمة و الارادة ويتعين على المنتخب التونسي المحافظة على ثوابته الفنية من اجل تحقيق التاهل الى المونديال".وقال القادري خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس بمناسبة لقاء اياب الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم -قطر 2022- والتي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المالي ان "مباراة الغد ينتظرها الجميع بكثير من الشغف باعتبار اهمية الرهان وهو الترشح للمونديال حيث حاولنا خلال الفترة الوجيزة للتحضيرات استرجاع القوى بعد رحلة طويلة مع التركيز على الاعداد الذهني وكذلك الدراسة المعمقة لخصائص المنافس من اجل الحد من خطورته لاسيما بعد نجاحنا في تحقيق الفوز خلال لقاء الذهاب".واضاف ان "الطريق الى كاس العالم لايمكن ان تكون مفروشة بالورود بل هو مشوار طويل ومعقد و ينضوي على صعوبات جمة ومباراة الغد ضد مالي تعد محطة صعبة والعناصر الوطنية مدعوة الى حسن التعامل مع ظروف اللقاء وخاصة حسن التصرف مع الضغط الكبير للمباراة وكل اللاعبين واعون باهمية الموعد المرتقب حيث يتعين استغلال عاملي الميدان و الجمهور لصالحنابطريقة ايجابية".واكد القادري ان المباراة ستعرف فترات مختلفة تتوزع بين فترات ضعف وتتطلب الكثير من العزيمة ورباطة الجاش كما سنعول على النضج التكتيكي الذي يتمتع به اللاعبون من اجل حسن التعاطي مع مختلف ردهات المباراة داعيا الجماهير التي ستحضر غدا في ملعب رادس الى مؤازرة العناصر الوطنية خاصة في الفترات الصعبة".وختم قائلا ان "المنتخب التونسي يتمتع بثوابت لعب واضحة ونضج تكتيكي كبير اهله لتحقيق الانتصار في مباراة الذهاب وسنواصل بمناسبة مباراة الغد في ذات النهج و الروح خاصة واننا لدينا فكرة واضحة على نقاط قوة و ضعف المنتخب المالي".ومن جهته اوضح اللاعب الفرجاني ساسي ان "لقاء الغد ضد مالي لن يكون حفلة او نزهة بل هي مباراة كبيرة وقوية ويتعين علينا التحلي بانضباط تكتيكي عال من اجل تحقيق الهدف المنشود واسعاد جماهيرنا بالتاهل الى المونديال وكل اللاعبين واعون بحجم اللقاء حيث طوينا نهائيا صفحة مباراة باماكو فانتصار الذهاب لا قيمة له اذا لم نكمل المهمة على احسن وجه واعتقد ان عزيمة زملائي مهما كان من امر تركيبة التشكيلة الاساسية ستكون فاصلة و حاسمة لترجيح كفتنا وبلوغ المونديالويتبارى المنتخب التونسي غدا ( س20 و30د) بملعب حمادي العقربي برادس مع نظيره المالي في اياب الدور الفاصل لمونديال قطر 2022. وكان المنتخب الوطني فاز ذهابا 1-صفر.".