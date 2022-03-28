مدرب المنتخب المالي: "جئنا الى تونس من اجل تحقيق التاهل الى المونديال "

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قال محمد ماغاوسبا مدرب المنتخب المالي لكرة القدم ان "الترشح الى كاس العالم يلعب على مباراتين وستكون مقابلة الغد ضد المنتخب التونسي حاسمة في تحديد اسم المنتخب الذي سيبلغ المونديال حيث جئنا الى تونس من اجل تحقيق ذلك الهدف ".واشار ماغاسوبا خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الاثنين بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس بمناسبة لقاء الغد بين منتخبي تونس ومالي في اياب الدور الحاسم المؤهل الى كاس العالم -قطر 2022- " ان المنتخب المالي سيكون غدا امام فرصة متجددة من اجل التدارك وتجاوز الهزيمة التي مني بها في مباراة الذهاب وان حظوظه وافرة لتحقيق الانتصار و التاهل الى المونديال" كما قال في هذا الصدد "ليس هناك اي مانع يحول دون تحقيق الفوز على المنتخب التونسي غدا خاصة و ان اللاعبين عاقدون العزم على تجاوز عثرة الذهاب والظهور بوجه مشرف والترشح الى كاس العالم".وتابع مدرب منتخب مالي "لقد طوينا نهائيا صفحة مباراة الذهاب و خيبتها و التركيز منصب الان على لقاء الاياب حيث استحوذ العنصر الذهني على اهمية استثنائية بالنسبة لنا منذ نهاية لقاء باماكو لاسيما و ان تشكيلتنا ستعرف بعض التعزيزات اهمها عودة قائد المنتخب الذي تغيب عن مباراة الذهاب".وختم ماغاوسبا قوله خلال الندوة الصحفية "مالي ستتاهل الى المونديال و هذا ليس من باب المزاح بل وعد مسؤول".