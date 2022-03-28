وزير الداخلية الكوري: عزم على مزيد دعم تونس في مجالات تطوير البنية التكنولوجية ورقمنة الإدارة والحكومة المفتوحة

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قال وزير الداخلية والأمن لجمهورية كوريا الجنوبية، جون هيه – تشول، اليوم الاثنين، إن بلاده يحدوها العزم على مزيد دعم تونس، خاصة في مجالات تطوير البنية التكنولوجية ورقمنة الإدارة والحكومة المفتوحة.وثمن الوزير الكوري، خلال قاء جمعه بقصر الحكومة بالقصبة، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، "نجاح تجربة مركز التعاون التونسي-الكوري في مجال الإدارة الالكترونية والحكومة المفتوحة"، والذي قال إنه ساهم في مزيد تطوير العمل الحكومي وتدريب الموظفين ودعم مهاراتهم، حسب ما جاء في بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة، نشر مساء اليوم.وأشار الوزير تشول، الذي يؤدي زيارة لتونس في إطار تنظيم المنتدى التونسي الكوري للحكومة الالكترونية، إلى "ضرورة تقييم نشاط هذا المركز والمكاسب التي حققها، بهدف تمديد عمله لفترة إضافية، مع التوجه لمزيد التعويل على الكفاءات التونسية التي أظهرت كفاءات عالية خصوصا خلال فترة انتشار وباء كورونا".وأكد الطرفان حرصهما على ضرورة العمل على مزيد تطوير نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين لتوطيد العلاقات والشراكة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والتعاون الثلاثي بين تونس وجمهورية كوريا وافريقيا.من جهتها، نوهت رئيسة الحكومة، خلال اللقاء، بمساندة جمهورية كوريا ودعمها لتونس، مشددة على حرص تونس على مزيد تطوير وتنمية التعاون الثنائي ليشمل عديد المجالات الأخرى، مثل المجال السياحي والتعاون الفني.