رئيسة الحكومة تبحث تطوير المبادلات التجارية وتوريد الحبوب مع السفير الكندي

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دعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعها بقصر الحكومة بالقصبة بسفير كندا بتونس، باتريس كوزينو، إلى ضرورة العمل على مزيد تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودعم تصدير زيت الزيتون ومنتوجات الصناعات التقليدية وتوريد الحبوب.وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ نشرته مساء اليوم، أن اللقاء تناول "سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين تونس وكندا على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما في ظل التحديات التي يفرضها الظرف العالمي الصعب، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية على كل بلدان العالم، وخاصة الدول النامية".وثمنت بودن وقوف كندا إلى جانب تونس، خاصة خلال فترة انتشار وباء الكورونا عن طريق منظومة "كوفاكس" وتقديمها للمساعدة الصحية. كما استعرضت أمام السفير الكندي جملة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المالية العمومية وتحفيز الاستثمار.من جانبه، أكد السفير الكندي، حسب نص البلاغ، "دعم بلاده لتونس في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، واستعدادها للوقوف الى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق". كما أكد حرص كندا على تطوير التعاون الثنائي في مجالي الفلاحة والتعليم العالي، مستعرضا المبادرات الكندية في ميداني الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ودعم القطاعات والحرف الصغرى.