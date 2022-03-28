جندوبة: تقدم أشغال المستشفى الميداني بجندوبة بنسبة 80 بالمائة بتمويل إماراتي يفوق 20 مليون دينار

. ..

. .

سجّلت أشغال بناء المستشفى الميداني، الذي خصصت له مساحة تفوق 10 الاف متر مربع، منها 5600 متر مربع مغطاة، نسبة تقدم تقدر ب80 بالمائة، ويتوقع أن تنتهي هذه الاشغال مع موفى الأسبوع القادم، وأن يتم تسليمه إلى الإدارة الجهوية للصحة في 17 أفريل المقبل.ويتسع المستشفى الميداني، الذي انطلقت أشغاله منذ مطلع جانفي من السنة الجارية، لأكثر من مائة سرير إنعاش مجهز، ويتكون من أقسام متعددة الاختصاصات ومن عيادات خارجية وقاعة عمليات مكتملة المعدات وآلة مفراس ومخبر ومطعم ومبيت ومغسلة ومأوى، طاقة استيعابه نحو أربعون سيارة، بما فيها سيارات الإسعاف اللازمة والمقرر اقتناؤها، وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، مدير الأشغال، غازي الماجري.وتبلغ تكاليف المستشفى الميداني الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة، 20 مليون دينار، خصص جزء منها لتركيز المكاتب والعيادات وبقية مكونات المستشفى، وسيخصص جزء آخر للمعدات الطبية وشبه الطبية.وحسب المديرة الجهوية للصحة بجندوبة، كوثر النهدي، فإن المستشفى، الذي جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في إطار مقاومة فيروس "كورونا" ومعالجة الإخلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية بالجهة، سيمثل دعما هاما للبنية التحتية الصحية بولاية جندوبة، التي تشكو صعوبات كثيرا ما كانت محل جلسات وتفاوض وتشكّيات، كما أنه سيخفف الضغط على مستشفيات الولايات المجاورة.وأفادت بأن عملية التسليم ستتم في 17 أفريل المقبل، وفق الاتفاق المبرم مع مقاولة الأشغال، على أمل أن يتم دعم هذا المستشفى الميداني بالموارد البشرية اللازمة، من أطباء اختصاص وممرضين وعملة.يذكر أن المستشفى الجهوي بجندوبة مثل كابوسا لكافة المرضى والطواقم الطبية وشبه الطبية، لما شهده من فساد مالي وإداري استوجبت سجن العديد من إطاراته، بسبب الاختلاسات التي طالت خزينته، وتلاعب بالصفقات العمومية، بعضها لازال محل بحث أمام قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.