الرابطة 2- قرعة المرحلة الثانية لمجموعتي الصعود وتفادي النزول يوم الاربعاء باذاعة الشباب

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ستقام عملية القرعة الخاصة بالمرحلة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لمجموعتي الصعود وتفادي النزول يوم الاربعاء 30 مارس الجاري باستوديوهات "اذاعة الشباب" بمقر مؤسسة الاذاعة الوطنية بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (س14 و30د) وذلك حسب ما افادت به الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم.وفي ما يلي الحصاد الكامل للمجموعات الاربع في المرحلة الأولى :- الفرق المتأهلة لمرحلة " بلاي أوف" وعددها (8):الملعب التونسي – القلعة الرياضية – الشبيبة القيروانية – جمعية جربة – اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل قابس – النادي القربي – قوافل قفصة.- الفرق التي ستلعب ال"باراج " لتفادي النزول للرابط الثالثة وعددها (4):النجم الرادسي – كوكب مزل النور – مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي .الفرق المغادرة من الرابطة الثانية الى الرابطة الثالثة وعددها(4):اولمبيك مدنين – الاولمبي للنقل – مستقبل المحمدية – المرجان الرياضي بطبرقة.اما الفرق التي ضمنت بقاءها في الرابطة الثانية الموسم القادم وعددها(8) وهي :هلال مساكن -مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي - سبوتينغ بن عروس - النادي البنبلي - الملعب الصفاقسي - جندوبة الرياضية - الأمل الرياضي بجربة.