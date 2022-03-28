سعيّد يؤكد خلال لقائه بوزير الداخلية والأمن الكوري حرص تونس على دعم التعاون مع كوريا في مختلف المجالات

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أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بوزير الداخليّة والأمن بجمهورية كوريا "جون هيه - تشول"، حرص تونس على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية كوريا، لا سيما في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والّرقميّة، فضلا عن المجال الأمني.كما أثنى رئيس الدّولة، على التّجربة الكوريّة في مجال الحوكمة والانتقال الديمقراطي، من خلال استثمار التكنولوجيات الحديثة، مُشيدا بمبادرة جمهوريّة كوريا بإطلاق منصّة إلكترونيّة للإصغاء إلى المواطنين ومقترحاتهم حول صُنع السياسات وضبط خطط العمل الحكوميّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وأشار، في هذا الصّدد، إلى أوجه الشبه بين هذه الآليّة والاستشارة الإلكترونيّة في تونس، من أجل تعزيز مشاركة الشعب في الحياة السياسيّة، وفي رسم ملامح الخيارات المستقبليّة للبلاد.من جانبه، أعرب الوزير الكوري، عن ارتياح بلاده لمستوى التعاون القائم مع تونس، مؤكّدا الحرص على العمل من أجل مزيد تعزيزه وتوسيع آفاقه، ومثمّنا الإرادة الصادقة التي تحدو الجانبين لتحقيق ذلك.كما أشاد بالنجاح الذي حقّقته تونس في مجابهة جائحة "كوفيد-19" مُبديا إعجابه بالسياسة النّاجعة التي انتهجتها في هذا الخصوص، خاصّة من خلال روح التضامن بين أفراد الشعب وحملات التلقيح المكثّفة، والحكمة التي اتّسمت بها سياسة معالجة الوضع الصحّي.