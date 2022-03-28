محادثات حول فرص التشغيل بين نحو 500 مترشح من مراكز تكوين مهني بتونس الكبرى وأكثر من 40 مؤسسة اقتصادية

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يجري غدا الثلاثاء بمركز التكوين والتدريب المهني بحي الزهور بالعاصمة نحو 500 مترشح من 9 مراكز تكوين مهني بتونس الكبرى تابعة للوكالة الوكالة التونسية للتكوين المهني، محادثات مع أكثر من 40 ممثلا لمؤسسات اقتصادية تونسية وأجنبية مقيمة بتونس بهدف إدماجهم في سوق الشغل.وقال المكلف بالعلاقات العامة والإعلام بالوكالة التونسية للتكوين المهني الهادي الهمامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن أعوان وحدات المرافقة والعلاقة مع المحيط الاقتصادي التابعة للوكالة الوكالة التونسية للتكوين المهني سيشرفون على مرافقة هؤلاء المترشحين خلال محادثتهم مع ممثلي المؤسسات.وأشار إلى أن ممثلي المؤسسات الاقتصادية المشاركة في عملية ادماج خرجي التكوين المهني في سوق الشغل ضمن برنامج Job Fair-Grand Tunis"جوب فاير-تونس الكبرى" سيقومون بانتداب عديد المترشحين عن 9 مراكز تكوين مهني تابعة للوكالة الوكالة التونسية للتكوين المهني بحي الزهور بناء على احتياجاتهم الخاصة.ويتم تنظيم هذه التظاهرة في إطار تعاون وزارة التشغيل والتكوين المهني مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وبالشراكة بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والقطاع الخاص.وتهدف التظاهرة إلى دفع تشغيلية خريجي مراكز التكوين فضلا عن دعم قدرات وحدات المرافقة والعلاقة مع المحيط الاقتصادي التابعة للوكالة لمزيد تعزيز علاقتهم بالمحيط الاقتصادي ودفع التشغيل.وقال الهمامي إن هذه التظاهرة ستتواصل يوم الخميس 31 مارس الجاري بالمشال الغربي وتحديدا في مركز التكوين والتدريب المهني بطبرقة، على أن تتواصل بعد عيد الفطر في جهات المنستير وصفاقس وقابس وغيرها.