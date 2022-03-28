وزارة الشؤون الثقافية تنعى الموسيقي محمد العود


Publié le Lundi 28 Mars 2022 - 15:27قراءة: 0 د, 24 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية الموسيقي محمد العود الذي وافته المنية يوم الاحد 27 مارس الجاري إثر أزمة صحية.

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ويعتبر الراحل أحد رموز الفن والتلحين في تونس وخاصة بمدينة صفاقس، حيث كان عازفا ماهرا على آلة العود بفرقتها الموسيقية، وأستاذا مؤطرا للشباب واليافعين في المجال الموسيقي مشهود له بالكفاءة والتميز.

وضع الراحل محمد العود موسيقى أشهر الأعمال التلفزية مثل "بنت الخزاف"، و"أيام عادية"، و"الزوجة الخامسة"، و"ضفائر"، و"عنبر الليل" وغيرها، مثلما تعامل مع أصوات غنائية خاصة من صفاقس مثل ابتسام المكور وهادية جويرة.

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