قبلي- الدورة السابعة لرالي فيناك بمشاركة 40 متسابقا من عدة جنسيات اوروبية

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انطلقت صباح اليوم الاثنين من المنطقة السياحية بمدينة دوز، الدورة السابعة من رالي "فيناك" التي ستتواصل الى غاية 2 افريل المقبل بمشاركة 40 متسابقا من عدة جنسيات اوروبية.واوضح المنسق العام للرالي عبد القادر باي ل"وات" ان المرحلة الاولى من هذه التظاهرة انطلقت صباح اليوم من دوز في اتجاه ولاية تطاوين لتتواصل بقية المراحل تباعا وتشمل ولاية تطاوين في اتجاه منطقة الزميلة جنوبي مدينة دوز ثم المرحلة الثالثة في شكل حلقة دائرية بالكثبان الرملية بذات المنطقة لتكون المرحلة الموالية في اتجاه منطقة قصر غيلان. وستكون المرحلة الاخيرة في اتجاه منطقة رجيم معتوق قبل العودة الى مدينة دوز.واشار المصدر ذاته الى ان عدد المشاركين في الدورة السابعة من هذا الرالي يناهز 40 متسابقا من عدة جنسيات اوروبية تشمل الاسبانيين والايطاليين والبريطانيين والفرنسيين الذين سيشاركون على متن سيارات رباعية الدفع وسيارات البيغي وهي نوع من الكوادات كبيرة الحجم.كما عبر عبد القادر باي عن سعادته بعودة التظاهرات الميكانيكية الكبرى للانتظام بصحراء دوز باعتبارها تمثل احدى ابرز الوجهات التونسية التي تستقطب المولعين بمثل هذه الرياضات ورياضات التحدي مشيرا الى الرغبة التي اعرب عنها المتسابقون في عودة الراليات الميكانيكية لهذه الربوع عقب التوقف لسنتين متتاليتين جراء الوضع الوبائي العالمي خاصة وان الجنوب الصحراوي يجمع بين العديد من المميزات الطبيعية التي يحبذها الرياضيون ومنها اساسا الكثبان الرملية والواحات والجبال.