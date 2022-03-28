شركة نقل تونس تعلن عن تأخير مواعيد سفراتها الأخيرة مساء غد الثلاثاء

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اعلنت شركة نقل تونس، الاثنين، عن تأخير مواعيد سفراتها الأخيرة مساء غد الثلاثاء، وذلك بمناسبة مباراة الإياب الفاصلة للترشح لكأس العالم التي سيجريها المنتخب الوطني بملعب حمّادي العقربي برادس، ومساهمة منها في تشجيع المنتخب الوطني عبر تامين تنقل الجماهير الرياضية في أفضل الظروف.وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، ان تعديل توقيت السفرات بالنسبة للشبكة الحديدية، سيكون آخر السفرات في اتجاه الضواحي كالاتي:خطوط المترو : على الساعة 23 و30 دقيقة عوضا عن الساعة 22 و30 دقالخط ت. ح. م : على الساعة 23 و30 دقيقة عوضا عن الساعة الحادية عشرة ليلاواضافت شركة نقل تونس، في السياق ذاته انه بالنسبة لشبكة الحافلات سيتم توفير خطوط عرضية في اتجاه الضواحي، تكون آخر سفراتها جميعا على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا انطلاقا من المحطات التالية :محطة علي البلهوان في اتجاه طبربة عبر GP7 و الجديدة محطة الحبيب ثامر في اتجاه المرسى عبر GP9محطة الترابط 10 ديسمبر في اتجاه رواد عبر GP8 و حي الغزالة محطة الحبيب ثامر في اتجاه الزهروني عبر حي الزهورمحطة الترابط سليمان كاهية في اتجاه المرناقية عبر العقبة محطة برشلونة في اتجاه المحمدية عبر بن عروس