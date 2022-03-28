مركز الموسيقى العربية والمتوسطية يبحث جملة من الإشكاليات المتصلة بالموسيقى العربية تمهيدا لإحياء مائوية المؤتمر الأول للموسيقى العربية

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تحضيرا للاحتفال بمائوية المؤتمر الأول للموسيقى العربية المنعقد بالقاهرة يوم 28 مارس سنة 1932، نظم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد يوما دراسيا حول ظروف انعقاد هذا المؤتمر وحيثياته وانعكاساته على وضع الموسيقى في العالم العربي وفي تونس.وانعقد هذا اليوم الدراسي تزامنا مع الاحتفال بيوم الموسيقى العربية الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس كل سنة، والذي أقره المجمع العربي للموسيقى يوم 6 مارس سنة 2019.واختارت إدارة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" (قصر البارون ديرلنجي) الاحتفال بتسعينية المؤتمر الأول للموسيقى العربية من خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي أقيم بحضور أساتذة باحثين في الموسيقى، وذلك من أجل تقييم واقع الموسيقى العربية واستباق مائوية المؤتمر بتنظيم أيام دراسية أخرى للعمل على مجموعة من المحاور التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالموسيقى العربية وتطويرها، وفق ما ذكرت المديرة العامة للمركز الدكتورة سيمة صمّود.وقالت في كلمتها الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي: "ارتأينا اعتماد مقاربة نقدية للبحث في مخرجات المؤتمر الأول للموسيقى العربية، والبحث في ما تغيّر في المشهد الموسيقي العربي وما لم يتغير وأسباب ذلك".وتحدثت سيمة صمود عن دور البارون ديرلنجي في التحضير للمؤتمر سنة 1932 بتكليف من الملك فاروق حاكم مصر، وذلك يعكس الزخم الذي ميّز الموسيقى التونسية في تلك الفترة، مبيّنة أن البارون ديرلنجي توفي قبل انعقاد المؤتمر، فكان المنوبي السنوسي ممثلا للوفد التونسي رفقة مجموعة من الموسيقيين التونسيين.وأكد المنسق العلمي لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية الدكتور حمدي مخلوف أن تنظيم الجلسات العلمية هدفها إثراء النقاش حول الإشكاليات التي تهم الموسيقى العربية وخلق استراتيجية تفكير على مدى 10 سنوات للنظر في المحاور التي من شأنها المساهمة في النهوض بالموسيقى العربية تمهيدا لإحياء مائوية المؤتمر العربي الأول للموسيقى في 28 مارس سنة 2032. وعبّر عن تطلعه إلى صياغة إشكاليات يتم الاشتغال عليها خلال السنوات العشر المقبلة وإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير الموسيقى العربية.ومن أهم الإشكاليات التي عدّدها حمدي مخلوف في مداخلته هي التدوين الموسيقي وارتفاع الدرجات الموسيقية والسلالم الموسيقية، مضيفا: "هناك أيضا إشكالات على المستوى الإبداعي والبيداغوجي والتأليفي والبحث العلمي وعلى مستوى العزف والأداء الموسيقي".ولاحظ أن الموسيقى العربية تحمل بدورها إشكاليات في المصطلح، مبيّنا أن هناك مفهوما أشمل للموسيقى العربية وهو "الموسيقى المقامية" التي تنبع من الخصائص الموسيقية المحلية للبلدان العربية.وأكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي على أهمية تنظيم المؤتمر الأول للموسيقى العربية، رغم بعض النقائص، مبرزين أن هذا المؤتمر التأسيسي فتح الباب أمام البحث الموسيقي وأثار عديد المسائل بخصوص تطوير الموسيقى العربية دون أن يفرض قيودا على الموسيقيين.وتتواصل أشغال هذا اليوم الدراسي بعد ظهر الاثنين، إذ سيتطرق المشاركون إلى انعكاسات المؤتمر على المشهدين الموسيقي والإعلامي التونسي، فضلا عن البحث في الإشكاليات الراهنة للموسيقى المقامية في الدول العربية.وجدير بالتذكير أن المؤتمر الأول للموسيقى العربية عُقد يوم 28 مارس سنة 1932. وقد كانت فكرة هذا المؤتمر تقوم على الحفاظ على الموروث الموسيقي العربي من الموسيقى الغربية.