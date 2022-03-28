سيدي بوزيد: القبض على شخص بحوزته كمية من القطع الأثرية وقطع نقدية أثرية

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ألقت دورية تابعة للحرس الوطني بسيدي بوزيد، الليلة الماضية، القبض على شخص وحجزت لديه كمية من القطع الأثرية وقطعا نقدية أثرية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الإثنين على صفحته على موقع "فيسبوك".وأوضح المصدر ذاته أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد داهمت ليلة أمس منزلا بالجهة وألقت القبض على صاحبه وحجزت لديه كمية من القطع الأثرية وقطع نقدية أثرية.وأذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.