اطلاق سوق من المنتج إلى المستهلك ابتداء من 29 مارس 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة


Publié le Lundi 28 Mars 2022 - 15:45قراءة: 0 د, 31 ث
      
ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "سوقا من المنتج الى المستهلك" وذلك من الثلاثاء 29 مارس الى غاية الاحد 3 أفريل 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وفق ما أعلنت عنه المنظمة في بلاغ أصدرته، الإثنين.
وسيقع، في اطار هذه السوق، عرض مختلف أنواع المنتوجات الفلاحيّة والبحرية الطازجة من خيرات من خضر وغلال ولحوم حمراء ولحوم دواجن وبيض وأسماك اضافة الى المنتوجات المحوّلة.
...

ويأتي تنظيم السوق بمناسبة حلول شهر رمضان و"في إطار حرص الاتحاد على الإسهام في تمكين المواطنين من اقتناء حاجاتهم من المنتوجات الفلاحيّة بأسعار مدروسة وجودة طيّبة". ومن المتوقع أن تنطلق فعاليّات السوق ابتداء من العاشرة من صباح الثلاثاء 29 مارس 2022.



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