وزير الفلاحة: كل المنتوجات المدعمة وغير المدعمة ستكون متوفرة خلال شهر رمضان

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أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، أنّ كلّ المنتوجات المدعمة وغير المدعمة ستكون متوفّرة خلال شهر رمضان.وأوضح حمزة، الإثنين، في تصريح اعلامي على هامش الندوة، التّي نظمتها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بمناسبة اختتام مشروع "موبيدوك" واحتفالا بمرور 10 سنوات عن إنشاء آلية حركية الباحثين الشبان، أنّ هذه المنتوجات متوفرة بكامل الأسواق بما في ذلك الحبوب ومادّة "الفارينة " والبيض وغيرهاولفت الوزير إلى أنّ المخزون "مؤمن ""وموجود" ولا يشكو أي نقص أو إشكال وأنّ الدولة حريصة على توفير كل المنتوجات الأساسية للمواطن. وأبرز بأنّ كلّ من يقوم بالإحتكار سيتحمل مسؤوليته كاملة وسيقع تتبعه.وبخصوص الحرب على أوكرانيا اثيرات بالنسبة لتونس بيّن حمزة أنّه سيكون لها انعكاسات على تونس كما على بقيّة بلدان العالم م مؤكدا، في المقابل، أنّه في حال تواصل الحرب ستعمل تونس على التوجّه نحو بلدان أخرى لتأمين تزويدها من الحبوب.وفنّد الوزير ما يروّج بشأن "دعم الدولة التونسيّة للفلاّح الأوروبي على حساب الفلاّح التونسي" وأفاد أنّه تمّ الترفيع في سعر الحبوب خلال شهر نوفمبر 2021 ليتحوّل سعر قنطار القمح من 87 دينارا إلى 100 دينار.